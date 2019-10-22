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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7782778377847785>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.

Как решился Ваш вопрос с курсами валют?

Курс был 25.40.

Значит я тоже попал. :cry:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bankщойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.

Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?

У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48

Alfa_Bank , добрый день!

Можно ли открыть депозит с привязкой к текущему счету?
И сколько будет стоить открытие, обслуживание, снятие денег, закрытие текущего счета?
userdep
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:53

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Alfa_Bankщойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.

Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?

У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".

Дублюю: Любиш круті подарунки? На кону надсучасний яблуко-фон 11 :) Прямо зараз бери участь у розіграшах Сash'U, тисни кнопки «Використати бонуси» -> «Виграти подарунки»
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:55

  SILVER_UA написав:до расчетной даты (22) активировал тревел карту, но на сегодня тишина. До сих пор максим. Когда ждать изменений и снятия годового обслуживания ?

В отделении уточнили, что карту вы не получили. Для изменения тарифа, до РД нужно забрать карту и подписать новый договор.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:55

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Кочевник написав:У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".

Дублюю: Любиш круті подарунки? На кону надсучасний яблуко-фон 11 :) Прямо зараз бери участь у розіграшах Сash'U, тисни кнопки «Використати бонуси» -> «Виграти подарунки»

Я це вже прочитав, дякую. Пніть відповідального, щоби зробив архів "пушів".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:00

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Курс был 25.40.

Значит я тоже попал. :cry:


а шо ни так было с курсом?
Алла же вроде для карт курс публикует и можно сразу приценится
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:На кону надсучасний яблуко-фон 11


я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:14

Re: Альфа-Банк

Есть ли разница в каких числах месяца получать пакетную карту Комфорт?

А то не хочется получить карту 25 октября и за октябрь выполнять условия "бесплатности" карты.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:20

  MASolomko написав:Есть ли разница в каких числах месяца получать пакетную карту Комфорт?

А то не хочется получить карту 25 октября и за октябрь выполнять условия "бесплатности" карты.

За хвост предыдущего месяца снимут только если вы переоформляетесь с Ультры или Блека.
За новую можно не переживать, да и абонки той - я вообще не парюсь. Сняли, значит сняли.
wig
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