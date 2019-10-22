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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25
Alfa_Bank написав: rollo написав: Alfa_Bank написав:
andriykulyk76, доброго дня. Прошу вас вказати номер рахунку.
Как решился Ваш вопрос с курсами валют?
Курс был 25.40.
Значит я тоже попал.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:27
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
щойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.
Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?
У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:48
Alfa_Bank , добрый день!
Можно ли открыть депозит с привязкой к текущему счету?
И сколько будет стоить открытие, обслуживание, снятие денег, закрытие текущего счета?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:53
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
щойно надійшов якійсь "пуш" в мобайл. "Любиш щось тоді зараз приєднуйся..." Я ткнув в нього відкрити. Замість самого "Пуша" відкрився мобайл, запитав "фінгерпринт" і фсьо... Я ніде тексту цього пуша не можу знайти. Телефон Xiaomi Mi Max 2.
Ви або нормально інформуйте, або взагалі не надсилайте.
Кочевник, доброго дня. Дивлюся. У вкладці "Історія" теж не відображається?
У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:55
SILVER_UA написав:
до расчетной даты (22) активировал тревел карту, но на сегодня тишина. До сих пор максим. Когда ждать изменений и снятия годового обслуживания ?
В отделении уточнили, что карту вы не получили. Для изменения тарифа, до РД нужно забрать карту и подписать новый договор.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:55
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Кочевник написав:
У вкладці "історія" нічого немає. Виключно "Історія тразакцій".
Дублюю: Любиш круті подарунки? На кону надсучасний яблуко-фон 11
Прямо зараз бери участь у розіграшах Сash'U, тисни кнопки «Використати бонуси» -> «Виграти подарунки»
Я це вже прочитав, дякую. Пніть відповідального, щоби зробив архів "пушів".
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:00
rollo написав: Alfa_Bank написав:
Курс был 25.40.
Значит я тоже попал.
а шо ни так было с курсом?
Алла же вроде для карт курс публикует и можно сразу приценится
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:07
Alfa_Bank написав:
На кону надсучасний яблуко-фон 11
я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:14
Есть ли разница в каких числах месяца получать пакетную карту Комфорт?
А то не хочется получить карту 25 октября и за октябрь выполнять условия "бесплатности" карты.
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MASolomko
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:20
MASolomko написав:
Есть ли разница в каких числах месяца получать пакетную карту Комфорт?
А то не хочется получить карту 25 октября и за октябрь выполнять условия "бесплатности" карты.
За хвост предыдущего месяца снимут только если вы переоформляетесь с Ультры или Блека.
За новую можно не переживать, да и абонки той - я вообще не парюсь. Сняли, значит сняли.
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wig
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anis
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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