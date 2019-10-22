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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7782778377847785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:28

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:На кону надсучасний яблуко-фон 11


я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )

IMPRINTER, добрый день. Проект новой выписки в мобайле уже реализован.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:35

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:На кону надсучасний яблуко-фон 11


я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )

IMPRINTER, добрый день. Проект новой выписки в мобайле уже реализован.


та вы шо? ) ща глянем )
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:40

Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42

Вопрос к очаровательной Alfa_bank.
Примерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая.
Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили.
В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет".
А я вот подумал: точно не будет есть просить?
Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломается :)
Но я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.

Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:49

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:На кону надсучасний яблуко-фон 11


я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )

IMPRINTER, добрый день. Проект новой выписки в мобайле уже реализован.


я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:56

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Вопрос к очаровательной Alfa_bank.

Фото в студію. :oops:
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:05

  IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция

На данный момент решили внести другие изменения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:06

  Искатель написав:Вопрос к очаровательной Alfa_bank.
Примерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая.
Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили.
В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет".
А я вот подумал: точно не будет есть просить?
Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломается :)
Но я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.

Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?


Искатель, добрый день. Карта не активна, сама не активируется.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:08

  Квесторе_поверніться написав:
  Искатель написав:Вопрос к очаровательной Alfa_bank.

Фото в студію. :oops:

Квесторе_поверніться, доброго дня. Бажаю залишатись в тіні :roll:
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