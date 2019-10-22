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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 14:28
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
На кону надсучасний яблуко-фон 11
я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )
IMPRINTER, добрый день. Проект новой выписки в мобайле уже реализован.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:35
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
На кону надсучасний яблуко-фон 11
я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )
IMPRINTER, добрый день. Проект новой выписки в мобайле уже реализован.
та вы шо? ) ща глянем )
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:40
Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42
Вопрос к очаровательной Alfa_bank
.
Примерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая.
Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили.
В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет".
А я вот подумал: точно не будет есть просить?
Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломается
Но я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.
Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:49
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
На кону надсучасний яблуко-фон 11
я так понимаю, в ноябре снова ждать посылку? )
IMPRINTER, добрый день. Проект новой выписки в мобайле уже реализован.
я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция
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Додано: Сер 23 жов, 2019 14:56
Искатель написав:
Вопрос к очаровательной Alfa_bank.
Фото в студію.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:05
IMPRINTER написав:
я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция
На данный момент решили внести другие изменения.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 15:06
Искатель написав:
Вопрос к очаровательной Alfa_bank
.
Примерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая.
Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили.
В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет".
А я вот подумал: точно не будет есть просить?
Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломается
Но я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.
Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?
Искатель, добрый день. Карта не активна, сама не активируется.
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Alfa_Bank
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Сер 23 жов, 2019 14:20
anis
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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