Додано: Сер 23 жов, 2019 14:42

Вопрос к очаровательнойПримерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая.Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили.В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет".А я вот подумал: точно не будет есть просить?Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломаетсяНо я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?