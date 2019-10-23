Искатель написав:Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.
С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали. Держать валюту в банках в Украине на сегодня как-то не комфортно, про прибыль и говорить смешно а риски огромные, а если держать под фонд то это клоунада - 15 долларов в месяц прибыли. Самое мерзкое, что даже за такую мизерную сумму как 7-8 тыс.у.е.(для банковской системы -мизерную) вам на полном серьёзе могут трепать нервы - где взял? куда бежал? И если вы сейчас объяснились с системой - типа сбережения, помощь родственников, продажа недвижимости, то это не гарантирует, что через год финмониторинг не изменит правила и не скажет -пусть родственники придут и подтвердят откуда у них деньги на помощь (в том числе и умершие), а деньги от продажи недвиги, по нашим подсчётам вы давно проели. А то что у вас белая зарплата трЫсто далларей - так на жизнь больше уходит. И ты сидишь перед цветными на пенсии (которые сами всю жизнь паразитировали, кхер что создавали и никуда не вкладовались) и оправдуешся за свои же деньги.
Искатель написав:Вопрос к очаровательной Alfa_bank. Примерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая. Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили. В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет". А я вот подумал: точно не будет есть просить? Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломается Но я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.
Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?
Искатель, добрый день. Карта не активна, сама не активируется.
То, что она сама не активируется, я понял Есть она не попросит? Никаких дополнительных денег неактивная карта не потребует? Страховок/платы за СМС и т.п.? Возможно, вопрос глупый, но вот хотелось бы услышать конкретный и однозначный ответ.
IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция
На данный момент решили внести другие изменения.
ну так у нас было пари, именно относительно описанного выше ... т.е. это не реализловано по сей день ... Даже выбирая в мобверсии разные карты, открытые к одному счету и жмешь сформировать выписку - по ним формируется абсолютно идентичная выписка.
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IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция
На данный момент решили внести другие изменения.
ну так у нас было пари, именно относительно описанного выше ... т.е. это не реализловано по сей день ... Даже выбирая в мобверсии разные карты, открытые к одному счету и жмешь сформировать выписку - по ним формируется абсолютно идентичная выписка.
А є арбітр Вашого парі з Аллою? Шо в посилках шлють...якщо не секрет?
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IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция
На данный момент решили внести другие изменения.
ну так у нас было пари, именно относительно описанного выше ... т.е. это не реализловано по сей день ... Даже выбирая в мобверсии разные карты, открытые к одному счету и жмешь сформировать выписку - по ним формируется абсолютно идентичная выписка.
Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.
_All_ написав:С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали.
Усі в Мій банк...там Вас Пишно зустрінуть.
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Искатель написав:Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.
Идентичная ситуация. Я даже вчера встречу в отделении назначил, чтобы быстренько переоформить и обратно на работу А тут такой сюрпрайз... Под эти слезы оставлять не стал. Банку мои поздравления и респект раз крепкий такой стал и валюта особо не нужна.