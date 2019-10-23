Додано: Сер 23 жов, 2019 15:17

Искатель написав: Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то. Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.

С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали. Держать валюту в банках в Украине на сегодня как-то не комфортно, про прибыль и говорить смешно а риски огромные, а если держать под фонд то это клоунада - 15 долларов в месяц прибыли. Самое мерзкое, что даже за такую мизерную сумму как 7-8 тыс.у.е.(для банковской системы -мизерную) вам на полном серьёзе могут трепать нервы - где взял? куда бежал? И если вы сейчас объяснились с системой - типа сбережения, помощь родственников, продажа недвижимости, то это не гарантирует, что через год финмониторинг не изменит правила и не скажет -пусть родственники придут и подтвердят откуда у них деньги на помощь (в том числе и умершие), а деньги от продажи недвиги, по нашим подсчётам вы давно проели. А то что у вас белая зарплата трЫсто далларей - так на жизнь больше уходит. И ты сидишь перед цветными на пенсии (которые сами всю жизнь паразитировали, кхер что создавали и никуда не вкладовались) и оправдуешся за свои же деньги.