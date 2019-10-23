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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7784778577867787>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:17

  Искатель написав:Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.

С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали. Держать валюту в банках в Украине на сегодня как-то не комфортно, про прибыль и говорить смешно а риски огромные, а если держать под фонд то это клоунада - 15 долларов в месяц прибыли. Самое мерзкое, что даже за такую мизерную сумму как 7-8 тыс.у.е.(для банковской системы -мизерную) вам на полном серьёзе могут трепать нервы - где взял? куда бежал? И если вы сейчас объяснились с системой - типа сбережения, помощь родственников, продажа недвижимости, то это не гарантирует, что через год финмониторинг не изменит правила и не скажет -пусть родственники придут и подтвердят откуда у них деньги на помощь (в том числе и умершие), а деньги от продажи недвиги, по нашим подсчётам вы давно проели. А то что у вас белая зарплата трЫсто далларей - так на жизнь больше уходит. И ты сидишь перед цветными на пенсии (которые сами всю жизнь паразитировали, кхер что создавали и никуда не вкладовались) и оправдуешся за свои же деньги.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:19

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:Вопрос к очаровательной Alfa_bank.
Примерно месяц-два назад получил вместо вышедшей из строя новую карту "Максимум". По сроку она должна была закончиться в декабре, но... вот так вышло. Не дожила старая.
Какое же было мое удивление, когда увидел в МАБ еще одну карту "серой". Оказалось, и по сроку тоже перевыпустили.
В отделении сказали: "Получите, не активируйте - и пусть лежит себе на полке. Она есть просить не будет".
А я вот подумал: точно не будет есть просить?
Как-то можно это уточнить? Мне она так точно не нужна, разве как резервная, если та поломается :)
Но я ее даже не активировал. Просто забрал конверт - и все.

Есть ли какие-то подводные камни в этом случае?


Искатель, добрый день. Карта не активна, сама не активируется.

То, что она сама не активируется, я понял :)
Есть она не попросит? Никаких дополнительных денег неактивная карта не потребует? Страховок/платы за СМС и т.п.?
Возможно, вопрос глупый, но вот хотелось бы услышать конкретный и однозначный ответ.

Не потребует)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:39

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция

На данный момент решили внести другие изменения.


ну так у нас было пари, именно относительно описанного выше ... т.е. это не реализловано по сей день ... Даже выбирая в мобверсии разные карты, открытые к одному счету и жмешь сформировать выписку - по ним формируется абсолютно идентичная выписка.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:41

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция

На данный момент решили внести другие изменения.

:lol: :oops: :mrgreen:
это правильно. зачем клиенту вопше знать по какой из доп. карточек была проведена конкретная операция?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:42

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция

На данный момент решили внести другие изменения.


ну так у нас было пари, именно относительно описанного выше ... т.е. это не реализловано по сей день ... Даже выбирая в мобверсии разные карты, открытые к одному счету и жмешь сформировать выписку - по ним формируется абсолютно идентичная выписка.

А є арбітр Вашого парі з Аллою?
Шо в посилках шлють...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:44

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:я нигде не вижу в выписке по счету, что бы я видел номер по какой именно карте к этому счету (если их несколько) была конкретная транзакция

На данный момент решили внести другие изменения.


ну так у нас было пари, именно относительно описанного выше ... т.е. это не реализловано по сей день ... Даже выбирая в мобверсии разные карты, открытые к одному счету и жмешь сформировать выписку - по ним формируется абсолютно идентичная выписка.

Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:46

  Квесторе_поверніться написав:А є арбітр Вашого парі з Аллою?
Шо в посилках шлють...якщо не секрет?

мне нужна сумка для ноута или можно рюкзак
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:46

Re: Альфа-Банк

  _All_ написав:С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали.

Усі в Мій банк...там Вас Пишно зустрінуть. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:10

  Искатель написав:Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.

Идентичная ситуация. Я даже вчера встречу в отделении назначил, чтобы быстренько переоформить и обратно на работу :evil: А тут такой сюрпрайз... :shock: Под эти слезы оставлять не стал. Банку мои поздравления и респект раз крепкий такой стал и валюта особо не нужна.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:26

Re: Альфа-Банк

Это у вас еще доллары, у меня евро :mrgreen: тупо на доходном сейфе лежат, никуда их больше не приткнуть, никому в Украине не надо
Seva
 
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