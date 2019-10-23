RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7784778577867787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32

  Alfa_Bank написав:Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.

Коли вона буде доступна? А то в мобайлі лише список операцій за останні 3 місяці :(
Кочевник
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 16.02.17
Подякував: 172 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7784778577867787
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, KVV, Ромасик і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3526, 3527, 3528
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35279 4362835
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 16:16
tarasum
А-Банк 1 ... 1374, 1375, 1376
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13752 1916592
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 15:29
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1650, 1651, 1652
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16510 2346472
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 13:29
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77861)
23.10.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.