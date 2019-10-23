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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32
Alfa_Bank написав:
Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.
Коли вона буде доступна? А то в мобайлі лише список операцій за останні 3 місяці
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