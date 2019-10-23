_All_ написав:С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали.
Усі в Мій банк...там Вас Пишно зустрінуть.
Так это же обитель зла!!! А службу там несёт Армия Тьмы!!! Первый раз заказлинные вопросы там и услышал, в октябре 17-го (2017), закончился у них депозит, с 15 два года была 9 проц.в долларе ставка Итак, приехал я, отсидел очередь, там тётка говорит что у меня свой менеджер))), отсидел ещё очередь (людей больше чем в привате).У меня, говорю депозит вчера закончился, я заказал валюту, хочу забрать, 20 т.дол. Она, "мой менеджер", мне говорит - а откуда у вас эти деньги и зачем они вам?!!!! И с вызовом так... Сидит тётка, лет 40, с отросшим маникюром, одетая гривен на 500 и устраивает мне допрос. Альфа по сравнению с этим - это райское место и работают там ангелы. Даже когда попадаешь в чужое отделение и посидишь на диванчике - это всё равно рай по сравнению с ощадом.
Alfa_Bank написав:Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.
Коли вона буде доступна? А то в мобайлі лише список операцій за останні 3 місяці
Добрый день. Карта не разблокируется в мобильном приложении. Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована. Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает. В чем может быть проблема?
userdep написав:Добрый день. Карта не разблокируется в мобильном приложении. Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована. Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает. В чем может быть проблема?
ждать. возможно до 3х дней. если ФОП только на следующий день. для ускорения можно теребить поддержку (часто помогает)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642