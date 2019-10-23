Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32

Квесторе_поверніться написав: _All_ написав: С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали. С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали.

Усі в Мій банк...там Вас Пишно зустрінуть. Усі в Мій банк...там Вас Пишно зустрінуть.

Так это же обитель зла!!! А службу там несёт Армия Тьмы!!!Первый раз заказлинные вопросы там и услышал, в октябре 17-го (2017), закончился у них депозит, с 15 два года была 9 проц.в долларе ставка Итак, приехал я, отсидел очередь, там тётка говорит что у меня свой менеджер))), отсидел ещё очередь (людей больше чем в привате).У меня, говорю депозит вчера закончился, я заказал валюту, хочу забрать, 20 т.дол. Она, "мой менеджер", мне говорит - а откуда у вас эти деньги и зачем они вам?!!!! И с вызовом так... Сидит тётка, лет 40, с отросшим маникюром, одетая гривен на 500 и устраивает мне допрос.Альфа по сравнению с этим - это райское место и работают там ангелы. Даже когда попадаешь в чужое отделение и посидишь на диванчике - это всё равно рай по сравнению с ощадом.