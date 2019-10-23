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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7785778677877788>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32

  Квесторе_поверніться написав:
  _All_ написав:С сегодняшнего дня ставки по доллару хорошо порезали.

Усі в Мій банк...там Вас Пишно зустрінуть. :)

Так это же обитель зла!!! А службу там несёт Армия Тьмы!!!
Первый раз заказлинные вопросы там и услышал, в октябре 17-го (2017), закончился у них депозит, с 15 два года была 9 проц.в долларе ставка Итак, приехал я, отсидел очередь, там тётка говорит что у меня свой менеджер))), отсидел ещё очередь (людей больше чем в привате).У меня, говорю депозит вчера закончился, я заказал валюту, хочу забрать, 20 т.дол. Она, "мой менеджер", мне говорит - а откуда у вас эти деньги и зачем они вам?!!!! И с вызовом так... Сидит тётка, лет 40, с отросшим маникюром, одетая гривен на 500 и устраивает мне допрос.
Альфа по сравнению с этим - это райское место и работают там ангелы. Даже когда попадаешь в чужое отделение и посидишь на диванчике - это всё равно рай по сравнению с ощадом.
_All_
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32

  Alfa_Bank написав:Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.

Коли вона буде доступна? А то в мобайлі лише список операцій за останні 3 місяці :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:24

Карта не разблокируется в мобильном приложении.

Добрый день.
Карта не разблокируется в мобильном приложении.
Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована.
Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает.
В чем может быть проблема?
userdep
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:38

  userdep написав:Добрый день.
Карта не разблокируется в мобильном приложении.
Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована.
Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает.
В чем может быть проблема?

ждать.
возможно до 3х дней.
если ФОП только на следующий день.
для ускорения можно теребить поддержку (часто помогает)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:40

Re: Альфа-Банк

Мобильные банкиры прямо образец пунктуальности: утром позвонили, сказали привезут сегодня карту,с 3 до 6. И с концами)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:43

  Alex_ki написав:Мобильные банкиры прямо образец пунктуальности: утром позвонили, сказали привезут сегодня карту,с 3 до 6. И с концами)

просто в городе часто пробки, не всегда можно всё точно распланировать
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:45

Re: Альфа-Банк

Так для этого умные дяди придумали телефон)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:46

Re: Альфа-Банк

Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:50

  Alex_ki написав:Так для этого умные дяди придумали телефон)

бывает что на телефоне закончились бесплатные минуты
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:56

  lel написав:Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?

это нормально.
в чём собственно сложность ввести пару чисел?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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