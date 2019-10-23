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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
uaprofi написав: lel написав:
Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?
это нормально.
в чём собственно сложность ввести пару чисел?
Вчера было проще- один пароль.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 18:07
lel написав:
Вчера было проще- один пароль.
просто сегодня это перешло на новый уровень безопасности!!!
всё стало надёжнее в три, а возможно даже в пять раза!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35
patrikk написав: Искатель написав:
Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.
Идентичная ситуация. Я даже вчера встречу в отделении назначил, чтобы быстренько переоформить и обратно на работу
А тут такой сюрпрайз...
Под эти слезы оставлять не стал. Банку мои поздравления и респект раз крепкий такой стал и валюта особо не нужна.
Есть еще время подумать...Альфе, хотя 80% решения уже утвердилось из-за прочих постоянных "вкусняшек" - забирать. Но за 4,5 - 5% за полгода - год я бы еще поразмыслил.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 20:38
lel написав:
Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?
Советую вычистить кукки и всю оту лабуду ввести по-новой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 23 жов, 2019 20:55
Мне кажется, шо я недели 3 уже продержался
... делайте хоть что-нибудь!
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