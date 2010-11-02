Вчера было проще- один пароль.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:07
просто сегодня это перешло на новый уровень безопасности!!!
всё стало надёжнее в три, а возможно даже в пять раза!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35
Есть еще время подумать...Альфе, хотя 80% решения уже утвердилось из-за прочих постоянных "вкусняшек" - забирать. Но за 4,5 - 5% за полгода - год я бы еще поразмыслил.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:38
Советую вычистить кукки и всю оту лабуду ввести по-новой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:42
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:55
Мне кажется, шо я недели 3 уже продержался
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:03
trust no more
Имел две карты привязанных на один карт.счет.
После утери одной из них, обратившись в отделение за перевыпуском и соответственно блокировкой утерянной карты, мне было предложено использовать для этого моб.приложение альфы.
В разделе "поддержка" провел диалог (привожу скрины сохранившегося в приложении диалога):
и, стал ждать перевыпуска....
Спустя несколько дней, обнаруживаю, что моя оставшаяся из двух карт, вдруг перестаёт работать. Звоню в г.линию и узнаю что она АННУЛИРОВАНА!
А утерянную карту, номер которой я дважды (!) указывал в чате моб.приложения заблокировать и аннулировать, никто не блокировал ВООБЩЕ!
Передаю большой привет чучелу, которое сделало всё наоборот, и оставило меня без единой работающей карты.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:08
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
|