Вчера было проще- один пароль.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00
Додано: Сер 23 жов, 2019 18:07
просто сегодня это перешло на новый уровень безопасности!!!
всё стало надёжнее в три, а возможно даже в пять раза!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35
Есть еще время подумать...Альфе, хотя 80% решения уже утвердилось из-за прочих постоянных "вкусняшек" - забирать. Но за 4,5 - 5% за полгода - год я бы еще поразмыслил.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:38
Советую вычистить кукки и всю оту лабуду ввести по-новой
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:42
Додано: Сер 23 жов, 2019 20:55
Мне кажется, шо я недели 3 уже продержался
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:03
trust no more
Имел две карты привязанных на один карт.счет.
После утери одной из них, обратившись в отделение за перевыпуском и соответственно блокировкой утерянной карты, мне было предложено использовать для этого моб.приложение альфы.
В разделе "поддержка" провел диалог (привожу скрины сохранившегося в приложении диалога):
и, стал ждать перевыпуска....
Спустя несколько дней, обнаруживаю, что моя оставшаяся из двух карт, вдруг перестаёт работать. Звоню в г.линию и узнаю что она АННУЛИРОВАНА!
А утерянную карту, номер которой я дважды (!) указывал в чате моб.приложения заблокировать и аннулировать, никто не блокировал ВООБЩЕ!
Передаю большой привет чучелу, которое сделало всё наоборот, и оставило меня без единой работающей карты.
Додано: Сер 23 жов, 2019 22:08
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 24 жов, 2019 05:32
Альфа-Банк и заграница
Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка"
Додано: Чет 24 жов, 2019 07:26
Кочевник, доброго ранку. В веб-версії можна подивитись виписку за більший період. Та у відділенні такою є можливість отримати виписку по рахунку при потребі.
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