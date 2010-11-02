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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7786778777887789>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:00

  uaprofi написав:
  lel написав:Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?

это нормально.
в чём собственно сложность ввести пару чисел?

Вчера было проще- один пароль.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 18:07

  lel написав:Вчера было проще- один пароль.

просто сегодня это перешло на новый уровень безопасности!!!
всё стало надёжнее в три, а возможно даже в пять раза!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35

  patrikk написав:
  Искатель написав:Сегодня закончился депозит в долларах. Зашел переоформить... и прибалдел (в оригинале другое слово): такое ощущение, что попал в Приват. 3,05% на 1-1,5-2 года... это что-то.

Идентичная ситуация. Я даже вчера встречу в отделении назначил, чтобы быстренько переоформить и обратно на работу :evil: А тут такой сюрпрайз... :shock: Под эти слезы оставлять не стал. Банку мои поздравления и респект раз крепкий такой стал и валюта особо не нужна.

Есть еще время подумать...Альфе, хотя 80% решения уже утвердилось из-за прочих постоянных "вкусняшек" - забирать. Но за 4,5 - 5% за полгода - год я бы еще поразмыслил.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:38

  lel написав:Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?

Советую вычистить кукки и всю оту лабуду ввести по-новой :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:42

  clientage написав:
  lel написав:Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?

Советую вычистить кукки и всю оту лабуду ввести по-новой :(

и так еженедельно?... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 20:55

  ТЕА написав:
  clientage написав:
  lel написав:Сегодня, что то слетело в настройках входа, после нескольких обновлений компа. Все время требует: телефон, дату, смс, доверенное устройство. Как побороть?

Советую вычистить кукки и всю оту лабуду ввести по-новой :(

и так еженедельно?... :mrgreen:

Мне кажется, шо я недели 3 уже продержался :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:03

trust no more

Имел две карты привязанных на один карт.счет.

После утери одной из них, обратившись в отделение за перевыпуском и соответственно блокировкой утерянной карты, мне было предложено использовать для этого моб.приложение альфы.

В разделе "поддержка" провел диалог (привожу скрины сохранившегося в приложении диалога):
Зображення Зображення
и, стал ждать перевыпуска....

Спустя несколько дней, обнаруживаю, что моя оставшаяся из двух карт, вдруг перестаёт работать. Звоню в г.линию и узнаю :mrgreen: что она АННУЛИРОВАНА!
А утерянную карту, номер которой я дважды (!) указывал в чате моб.приложения заблокировать и аннулировать, никто не блокировал ВООБЩЕ!

Передаю большой привет чучелу, которое сделало всё наоборот, и оставило меня без единой работающей карты.
neznyn
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 22:08

  clientage написав:кажется, шо я недели 3 уже продержался :mrgreen:

может повезло? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 05:32

Альфа-Банк и заграница

Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка" :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:26

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.

Коли вона буде доступна? А то в мобайлі лише список операцій за останні 3 місяці :(

Кочевник, доброго ранку. В веб-версії можна подивитись виписку за більший період. Та у відділенні такою є можливість отримати виписку по рахунку при потребі.
Alfa_Bank
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