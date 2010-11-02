userdep написав:Добрый день. Карта не разблокируется в мобильном приложении. Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована. Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает. В чем может быть проблема?
userdep, добрый день. Если карта новая, нужно нажимать "активировать". Если не получится, напишите номер счета в ЛС, помогу.
neznyn написав:Имел две карты привязанных на один карт.счет.
После утери одной из них, обратившись в отделение за перевыпуском и соответственно блокировкой утерянной карты, мне было предложено использовать для этого моб.приложение альфы.
В разделе "поддержка" провел диалог (привожу скрины сохранившегося в приложении диалога): и, стал ждать перевыпуска....
Спустя несколько дней, обнаруживаю, что моя оставшаяся из двух карт, вдруг перестаёт работать. Звоню в г.линию и узнаю что она АННУЛИРОВАНА! А утерянную карту, номер которой я дважды (!) указывал в чате моб.приложения заблокировать и аннулировать, никто не блокировал ВООБЩЕ!
Передаю большой привет чучелу, которое сделало всё наоборот, и оставило меня без единой работающей карты.
neznyn, добрый день. Напишите, пожалуйста, ваш ИНН в личку. Нужно разобраться почему так вышло.
Flamingo написав:Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка"
Flamingo, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время попыток, а также последние цифры карт, что использовались. Проверю, в чем причина.
Не совсем понятна желаемая идеология этих "доверенных устройств". Какие сценарии разработчики хотят запретить и чего они хотят добиться в итоге ? 1 девайс на 1 акк ? И всё ? Допустимы ли такие сценарии: