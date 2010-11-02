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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7786778777887789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:29

  userdep написав:Добрый день.
Карта не разблокируется в мобильном приложении.
Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована.
Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает.
В чем может быть проблема?

userdep, добрый день. Если карта новая, нужно нажимать "активировать". Если не получится, напишите номер счета в ЛС, помогу.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:32

  Alex_ki написав:Мобильные банкиры прямо образец пунктуальности: утром позвонили, сказали привезут сегодня карту,с 3 до 6. И с концами)

Alex_ki, добрый день. Напишите ваш ИНН, ускорю доставку. Извините, что так вышло.
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Повідомлень: 7457
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:35

  neznyn написав:Имел две карты привязанных на один карт.счет.

После утери одной из них, обратившись в отделение за перевыпуском и соответственно блокировкой утерянной карты, мне было предложено использовать для этого моб.приложение альфы.

В разделе "поддержка" провел диалог (привожу скрины сохранившегося в приложении диалога):
Зображення Зображення
и, стал ждать перевыпуска....

Спустя несколько дней, обнаруживаю, что моя оставшаяся из двух карт, вдруг перестаёт работать. Звоню в г.линию и узнаю :mrgreen: что она АННУЛИРОВАНА!
А утерянную карту, номер которой я дважды (!) указывал в чате моб.приложения заблокировать и аннулировать, никто не блокировал ВООБЩЕ!

Передаю большой привет чучелу, которое сделало всё наоборот, и оставило меня без единой работающей карты.

neznyn, добрый день. Напишите, пожалуйста, ваш ИНН в личку. Нужно разобраться почему так вышло.
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:41

  Flamingo написав:Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка" :(

Flamingo, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время попыток, а также последние цифры карт, что использовались. Проверю, в чем причина.
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 07:42

Не совсем понятна желаемая идеология этих "доверенных устройств".
Какие сценарии разработчики хотят запретить и чего они хотят добиться в итоге ?
1 девайс на 1 акк ? И всё ?
Допустимы ли такие сценарии:
  • 1 девайс на несколько акков
  • Несколько девайсов на 1 акк
  • Несколько девайсов на несколько акков
mustbe
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