Flamingo написав:

Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка"