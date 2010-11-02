userdep написав:Добрый день. Карта не разблокируется в мобильном приложении. Жму разблокировать. Ввожу код из СМС. Появляется сообщение что операция успешна. И все. Карта не разблокирована. Вышел. Зашел. Обновил до последней версии. Не помогает. В чем может быть проблема?
userdep, добрый день. Если карта новая, нужно нажимать "активировать". Если не получится, напишите номер счета в ЛС, помогу.
neznyn написав:Имел две карты привязанных на один карт.счет.
После утери одной из них, обратившись в отделение за перевыпуском и соответственно блокировкой утерянной карты, мне было предложено использовать для этого моб.приложение альфы.
В разделе "поддержка" провел диалог (привожу скрины сохранившегося в приложении диалога): и, стал ждать перевыпуска....
Спустя несколько дней, обнаруживаю, что моя оставшаяся из двух карт, вдруг перестаёт работать. Звоню в г.линию и узнаю что она АННУЛИРОВАНА! А утерянную карту, номер которой я дважды (!) указывал в чате моб.приложения заблокировать и аннулировать, никто не блокировал ВООБЩЕ!
Передаю большой привет чучелу, которое сделало всё наоборот, и оставило меня без единой работающей карты.
neznyn, добрый день. Напишите, пожалуйста, ваш ИНН в личку. Нужно разобраться почему так вышло.
Flamingo написав:Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка"
Flamingo, добрый день. Напишите, пожалуйста, дату и время попыток, а также последние цифры карт, что использовались. Проверю, в чем причина.
Не совсем понятна желаемая идеология этих "доверенных устройств". Какие сценарии разработчики хотят запретить и чего они хотят добиться в итоге ? 1 девайс на 1 акк ? И всё ? Допустимы ли такие сценарии:
mustbe написав:Не совсем понятна желаемая идеология этих "доверенных устройств". Какие сценарии разработчики хотят запретить и чего они хотят добиться в итоге ? 1 девайс на 1 акк ? И всё ? Допустимы ли такие сценарии:
1 девайс на несколько акков
Несколько девайсов на 1 акк
Несколько девайсов на несколько акков
mustbe, добрый день. Если я вас правильно поняла:
1 девайс на несколько акков
Возможно, если доверенность будет на разных браузерах одного девайса.
Несколько девайсов на 1 акк
Для одного аккаунта можно сделать несколько доверенных устройств.
Flamingo написав:Как уже писал на прошлой неделе и МАБ и аппликуха ужасно громоздкие и трудно применимые для работы в станах с низкой скоростью интернета. На днях столкнулся еще с одним неудобством. 4 раза на протяжении двух дней пытался пополнить карты (свою и жены) и через МАБ и через аппликуху по р2р. Пароли от банка донора приходят - но после ввода аппликуха присылает "отказ", МАБ - кучу советов что сделать - но все тот же отказ. Думал у меня карта-донор блоканулась, ан нет - Моня с нее снял за секунду без СВВ, а Пумба с СВВ но тоже за секунду. Пришлось карты Аллы пополнять уже через р2р с этих сервисов, что понятно не есть удобно. Ну а Алкиным разработчикам "Опять двойка"
Ни разу не удалось зайти в приложение на Кубе (интернет по карточкам вайфай). Ни разу не удалось зайти в моб. приложение в новом аэропорту Стамбула (50 минут бесплатного вайфай на номер). Ни рвзу не удалось зайти в самолете тюркиш эйрлайнс (10 мегабайт бесплатных майлс энд смайл). Все это не только я пытался. Андроид 8-ой. То есть не работает абсолютно.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
mustbe написав:Не совсем понятна желаемая идеология этих "доверенных устройств". Какие сценарии разработчики хотят запретить и чего они хотят добиться в итоге ?
Эта идеология - имитация бурной деятельности.
Смотрите, все при деле. Рукожопы-погромисты месяцами "исправляют" баги, поддержка персонально решает проблемы каждого отдельного клиента. Количество "проделанной" работы зашкаливает, все довольны. На жалобы клиентов - плевать.
Alfa_Bank написав:Новую выписку реализовали, пока новых изменений не будет. Детализацию по операциям в разрезе карт можно просмотреть в выписке по карт.счету, что приходит на почту или можно взять в отделении.
Коли вона буде доступна? А то в мобайлі лише список операцій за останні 3 місяці
Кочевник, доброго ранку. В веб-версії можна подивитись виписку за більший період. Та у відділенні такою є можливість отримати виписку по рахунку при потребі.
Подививвся виписку в мобайлі. Згадав свіжу операцію у валюті, яка не співпадає з валютою картки. Де сума списання у валюті картки? (Версія - остання доступна в маркеті - 3.10.1). Ви ось це називаєте "виписка"?