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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7788778977907791>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:54

Re: Альфа-Банк

Так у "виписці" нічого й не змінилося у порівнянні із тим, що було. Навіть час операції так і залишився 00.00.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 08:57

  Кочевник написав:Подививвся виписку в мобайлі. Згадав свіжу операцію у валюті, яка не співпадає з валютою картки. Де сума списання у валюті картки? (Версія - остання доступна в маркеті - 3.10.1). Ви ось це називаєте "виписка"? :o

Могли б зробити скрин, будь-ласка.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:11

  clientage написав:Так и в этой т.н. выписке до сих пор нет самой даты списания, есть только дата операции. Сказочники (

clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "статус операции".
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 24 жов, 2019 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:12

Re: Альфа-Банк

Зображення
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:12

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Так и в этой т.н. выписке до сих пор нет самой даты списания, есть только дата операции. Сказочники (

clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "операция подтверждена".

Нічого там немає. Може це спеціальна версія для офіційного представника?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:18

  Кочевник написав:Зображення

Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось :? Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:
Зображення
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:21

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Зображення

Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось :? Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:
Зображення

Це ж всі налаштування PUSH-повідомлень позлітають, а в мене сьогодні РД. Ще попаду на абонку по смс-інформуванню. ну нафіг такі експерименти.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Так и в этой т.н. выписке до сих пор нет самой даты списания, есть только дата операции. Сказочники (

clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "операция подтверждена".

Нічого там немає. Може це спеціальна версія для офіційного представника?

У вас в мобайлі у вкладці "Інше", інформація про додаток точно версія 3.10.1?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:24

  Кочевник написав:Це ж всі налаштування PUSH-повідомлень позлітають, а в мене сьогодні РД. Ще попаду на абонку по смс-інформуванню. ну нафіг такі експерименти.

Спробуйте пізніше, в такому разі, після РД.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:28

Alfa_Bank
Это как получить такую красивую выписку, как у вас на картинке? :shock:
У меня такая же обычная, как на скрине коллеги :?

Даже не подозревал, что может быть другая...
Vorlon
 
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