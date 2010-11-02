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Альфа-Банк
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Додано: Чет 24 жов, 2019 08:54
Так у "виписці" нічого й не змінилося у порівнянні із тим, що було. Навіть час операції так і залишився 00.00.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 08:57
Кочевник написав:
Подививвся виписку в мобайлі. Згадав свіжу операцію у валюті, яка не співпадає з валютою картки. Де сума списання у валюті картки? (Версія - остання доступна в маркеті - 3.10.1). Ви ось це називаєте "виписка"?
Могли б зробити скрин, будь-ласка.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:11
clientage написав:
Так и в этой т.н. выписке до сих пор нет самой даты списания, есть только дата операции. Сказочники (
clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "статус операции".
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 24 жов, 2019 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:12
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:12
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Так и в этой т.н. выписке до сих пор нет самой даты списания, есть только дата операции. Сказочники (
clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "операция подтверждена".
Нічого там немає. Може це спеціальна версія для офіційного представника?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:18
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:21
Це ж всі налаштування PUSH-повідомлень позлітають, а в мене сьогодні РД. Ще попаду на абонку по смс-інформуванню. ну нафіг такі експерименти.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:22
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:
Так и в этой т.н. выписке до сих пор нет самой даты списания, есть только дата операции. Сказочники (
clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "операция подтверждена".
Нічого там немає. Може це спеціальна версія для офіційного представника?
У вас в мобайлі у вкладці "Інше", інформація про додаток точно версія 3.10.1?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:24
Кочевник написав:
Це ж всі налаштування PUSH-повідомлень позлітають, а в мене сьогодні РД. Ще попаду на абонку по смс-інформуванню. ну нафіг такі експерименти.
Спробуйте пізніше, в такому разі, після РД.
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