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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 09:28
Alfa_Bank написав: Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "операция подтверждена".
Нічого там немає. Може це спеціальна версія для офіційного представника?
У вас в мобайлі у вкладці "Інше", інформація про додаток точно версія 3.10.1?
Так, (2019000353). Сподіваюся, без скріншота мені повірите. Перезавантажив пристрій, нічого не змінилося.
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Кочевник
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:30
Seva написав:
Это у вас еще доллары, у меня евро
тупо на доходном сейфе лежат, никуда их больше не приткнуть, никому в Украине не надо
Мій банк бере під 1% річних на Мобільні заощадження. Той самий сейф.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:31
Alfa_Bank написав:
Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось
Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:
а это не тестовая сборка, с новой выпиской?
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vollena71
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:36
То ток у тестеров новая выписка. Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:41
Кочевник написав:
Так, (2019000353). Сподіваюся, без скріншота мені повірите. Перезавантажив пристрій, нічого не змінилося.
Перепрошую. Для Андроїд така версія поки не доступна( є для для iOS тільки.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:42
Alfa_Bank
Так не тяните - выпускайте в релиз
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Vorlon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:43
Vorlon написав:Alfa_Bank
Это как получить такую красивую выписку, как у вас на картинке?
У меня такая же обычная, как на скрине коллеги
Даже не подозревал, что может быть другая...
В приложении выбираю карту, далее пункт "Выписка" под словом "Сервисы" и тапаю по любой строчке - вылазит примитивное белое окошко, как было всегда.
Vorlon, добрый день. Такая выписка доступна пока только iOS, для Андроид еще в процессе запуска
Сори, за дезинформацию.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:44
vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось
Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:
а это не тестовая сборка, с новой выпиской?
vollena71, добрый день. Все верно. Пока выпустили такую версию для для iOS, для Андроид в процессе.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:47
Vorlon написав:Alfa_Bank
Так не тяните - выпускайте в релиз
Стараемся все сделать как можно быстрее.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:20
Коллеги, а напомните плиз, по кредитке Максимум сейчас есть какой-то кэшбэк кроме орехов?
Может у кого ссылка есть?
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