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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7789779077917792>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:28

  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:clientage, добрый день. Если нажать на операцию, открываются детали. Там должны быть "дата и время операции" и дата списания операции в графе "операция подтверждена".

Нічого там немає. Може це спеціальна версія для офіційного представника?

У вас в мобайлі у вкладці "Інше", інформація про додаток точно версія 3.10.1?

Так, (2019000353). Сподіваюся, без скріншота мені повірите. Перезавантажив пристрій, нічого не змінилося.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:30

  Seva написав:Это у вас еще доллары, у меня евро :mrgreen: тупо на доходном сейфе лежат, никуда их больше не приткнуть, никому в Украине не надо

Мій банк бере під 1% річних на Мобільні заощадження. Той самий сейф.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:31

  Alfa_Bank написав:Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось :? Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:

а это не тестовая сборка, с новой выпиской?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:36

То ток у тестеров новая выписка. Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:41

  Кочевник написав:Так, (2019000353). Сподіваюся, без скріншота мені повірите. Перезавантажив пристрій, нічого не змінилося.

Перепрошую. Для Андроїд така версія поки не доступна( є для для iOS тільки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:42

Alfa_Bank
Так не тяните - выпускайте в релиз ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:43

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Это как получить такую красивую выписку, как у вас на картинке? :shock:
У меня такая же обычная, как на скрине коллеги :?

Даже не подозревал, что может быть другая...

В приложении выбираю карту, далее пункт "Выписка" под словом "Сервисы" и тапаю по любой строчке - вылазит примитивное белое окошко, как было всегда.

Vorlon, добрый день. Такая выписка доступна пока только iOS, для Андроид еще в процессе запуска :oops: Сори, за дезинформацию.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:44

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось :? Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:

а это не тестовая сборка, с новой выпиской?

vollena71, добрый день. Все верно. Пока выпустили такую версию для для iOS, для Андроид в процессе.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:47

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Так не тяните - выпускайте в релиз ;)

Стараемся все сделать как можно быстрее.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:20

Re: Альфа-Банк

Коллеги, а напомните плиз, по кредитке Максимум сейчас есть какой-то кэшбэк кроме орехов?
Может у кого ссылка есть?
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