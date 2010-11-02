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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7789779077917792

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24

GrafBV
Орехи диетические (0,5%), сытные (до 20%) и индивидуальные по составу. Вы какие предпочитаете? :D
Vorlon
 
Повідомлень: 7368
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 734 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24

  GrafBV написав:Коллеги, а напомните плиз, по кредитке Максимум сейчас есть какой-то кэшбэк кроме орехов?
Может у кого ссылка есть?

GrafBV, добрый день. От нас только орехи.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7468
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 637 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:33

  Vorlon написав:GrafBV
Орехи диетические (0,5%), сытные (до 20%) и индивидуальные по составу. Вы какие предпочитаете? :D

На общепит хотел, но орехи, которые изредка туда попадают, не очень калорийные :(
GrafBV
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Повідомлень: 1372
З нами з: 26.12.13
Подякував: 85 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:39

GrafBV
Если много туда ходите, то только Идею CBW можно посоветовать. Но я её закрыл. Поэтому плачу обычной Б5 в таких заведениях по будням или WC по выходным.
Vorlon
 
Повідомлень: 7368
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 734 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:41

Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4596
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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  #<1 ... 7789779077917792
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