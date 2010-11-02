GrafBV
Орехи диетические (0,5%), сытные (до 20%) и индивидуальные по составу. Вы какие предпочитаете?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24
GrafBV
Орехи диетические (0,5%), сытные (до 20%) и индивидуальные по составу. Вы какие предпочитаете?
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:33
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:39
GrafBV
Если много туда ходите, то только Идею CBW можно посоветовать. Но я её закрыл. Поэтому плачу обычной Б5 в таких заведениях по будням или WC по выходным.
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:41
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