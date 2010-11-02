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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24
GrafBV
Орехи диетические (0,5%), сытные (до 20%) и индивидуальные по составу. Вы какие предпочитаете?
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Vorlon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:24
GrafBV написав:
Коллеги, а напомните плиз, по кредитке Максимум сейчас есть какой-то кэшбэк кроме орехов?
Может у кого ссылка есть?
GrafBV, добрый день. От нас только орехи.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:39
GrafBV
Если много туда ходите, то только Идею CBW можно посоветовать. Но я её закрыл. Поэтому плачу обычной Б5 в таких заведениях по будням или WC по выходным.
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Vorlon
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Додано: Чет 24 жов, 2019 10:41
Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:15
J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
J, добрый день. Взяла в работу. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:17
Это уже ритуал после 12 часов.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:19
Alfa_Bank написав: vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось
Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:
а это не тестовая сборка, с новой выпиской?
vollena71, добрый день. Все верно. Пока выпустили такую версию для для iOS, для Андроид в процессе.
А вот в моне сначала делают новую версию для Андроид, а потом для остальных.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:20
Вопрос, обычный Максимум это дебетная карта, а Максимум Платинум идет по бину как кредитная или тоже дебетная?
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:29
Alfa_Bank написав: vollena71 написав: Alfa_Bank написав:
Операції в новій версії відображаються по-іншому. Щось у вас не обновилось
Спробуйте видалити додаток та скачати знову найновішу версію. Повинно бути так:
а это не тестовая сборка, с новой выпиской?
vollena71, добрый день. Все верно. Пока выпустили такую версию для для iOS, для Андроид в процессе.
Що це за дискримінація більш масового сегменту? Від Монобанка такого можна було чекати, але й у них навпаки...
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