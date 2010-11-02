rollo, добрый день. У Максимум Платинум бин 5432.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54
kreuz
на ябках сидять більш зажиточні і багатші клієнти...
що поробиш, люмпену треба чекати.
Піраміда Маслоу як не як
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:56
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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