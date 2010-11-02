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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7790779177927793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54

  rollo написав:Вопрос, обычный Максимум это дебетная карта, а Максимум Платинум идет по бину как кредитная или тоже дебетная?

rollo, добрый день. У Максимум Платинум бин 5432.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54

kreuz

на ябках сидять більш зажиточні і багатші клієнти...
що поробиш, люмпену треба чекати.
Піраміда Маслоу як не як :wink:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:56

  ruvex написав:Зображення
Это уже ритуал после 12 часов.

главное - стабильность! :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:58

  Alfa_Bank написав:У Максимум Платинум бин 5432.

Так в бине же 6 цифр :?
Vorlon
 
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  #<1 ... 7790779177927793
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