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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7791779277937794>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54

  rollo написав:Вопрос, обычный Максимум это дебетная карта, а Максимум Платинум идет по бину как кредитная или тоже дебетная?

rollo, добрый день. У Максимум Платинум бин 5432.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54

kreuz

на ябках сидять більш зажиточні і багатші клієнти...
що поробиш, люмпену треба чекати.
Піраміда Маслоу як не як :wink:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:56

  ruvex написав:Зображення
Это уже ритуал после 12 часов.

главное - стабильность! :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 11:58

  Alfa_Bank написав:У Максимум Платинум бин 5432.

Так в бине же 6 цифр :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:52

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:У Максимум Платинум бин 5432.

Так в бине же 6 цифр :?

Может 5432 59? :roll:
rollo
 
Повідомлень: 33
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 12:55

Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:04

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?

И как пополняли: выставляли кредитку в АТМ или нет?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:11

  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?

Andi_30, добрый день. При пополнении без испольозвания карты, зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно:
при оплате до 18:45 - в течение 15 минут.
при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:13

  rollo написав:
  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:У Максимум Платинум бин 5432.

Так в бине же 6 цифр :?

Может 5432 59? :roll:

Извините, не дописала, 543259.
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:15

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:У Максимум Платинум бин 5432.

Так в бине же 6 цифр :?

Не дописала :oops: 5432 59.
Alfa_Bank
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