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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54
rollo написав:
Вопрос, обычный Максимум это дебетная карта, а Максимум Платинум идет по бину как кредитная или тоже дебетная?
rollo, добрый день. У Максимум Платинум бин 5432.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:54
kreuz
на ябках сидять більш зажиточні і багатші клієнти...
що поробиш, люмпену треба чекати.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 11:58
Alfa_Bank написав:
У Максимум Платинум бин 5432.
Так в бине же 6 цифр
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Vorlon
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:55
Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
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Andi_30
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:04
Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
И как пополняли: выставляли кредитку в АТМ или нет?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:11
Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
Andi_30, добрый день. При пополнении без испольозвания карты, зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно:
при оплате до 18:45 - в течение 15 минут.
при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:13
Извините, не дописала, 543259.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:15
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
У Максимум Платинум бин 5432.
Так в бине же 6 цифр
Не дописала
5432 59.
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Alfa_Bank
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