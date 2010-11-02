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Альфа-Банк
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:27
Подскажите, пополнял карту Альфы и случайно отправил деньги не на ту карту (вместо Платинум отправил на "Готивку"). Теперь там висит плюсом большая сумма денег. Снятие, перевод собственных с готивочки - 4%. Даже перевод на другую карту Альфы - тоже 4%. Пробовал тестовый платеж пополнения карты Монобанка. Комиссию не сняло, но, по моему опыту, Альфа может и позже её снять. Подскажите, есть какой-то путь вывести свои средства с "Готивки" с минимальными потерями? Варианты, куда мне их хотелось бы получить: моя "Платинум" в Альфе; Монобанк; либо же "Универсальная" Привата. Можно в личку. Заранее благодарен за ответ.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:30
Alfa_Bank написав: Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
Andi_30, добрый день. При пополнении без испольозвания карты, зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно:
при оплате до 18:45 - в течение 15 минут.
при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00.
Спасибо
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Andi_30
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