Подскажите, пополнял карту Альфы и случайно отправил деньги не на ту карту (вместо Платинум отправил на "Готивку"). Теперь там висит плюсом большая сумма денег. Снятие, перевод собственных с готивочки - 4%. Даже перевод на другую карту Альфы - тоже 4%. Пробовал тестовый платеж пополнения карты Монобанка. Комиссию не сняло, но, по моему опыту, Альфа может и позже её снять. Подскажите, есть какой-то путь вывести свои средства с "Готивки" с минимальными потерями? Варианты, куда мне их хотелось бы получить: моя "Платинум" в Альфе; Монобанк; либо же "Универсальная" Привата. Можно в личку. Заранее благодарен за ответ.
Andi_30 написав:Alfa_Bank Добрый день. Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту? Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем. Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
Andi_30, добрый день. При пополнении без испольозвания карты, зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно: при оплате до 18:45 - в течение 15 минут. при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00.
priser написав:Подскажите, пополнял карту Альфы и случайно отправил деньги не на ту карту (вместо Платинум отправил на "Готивку"). Теперь там висит плюсом большая сумма денег. Снятие, перевод собственных с готивочки - 4%. Даже перевод на другую карту Альфы - тоже 4%. Пробовал тестовый платеж пополнения карты Монобанка. Комиссию не сняло, но, по моему опыту, Альфа может и позже её снять. Подскажите, есть какой-то путь вывести свои средства с "Готивки" с минимальными потерями? Варианты, куда мне их хотелось бы получить: моя "Платинум" в Альфе; Монобанк; либо же "Универсальная" Привата. Можно в личку. Заранее благодарен за ответ.
комиссия снимается при списании, если списание будет в счет кредитных денег.
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priser написав:Подскажите, пополнял карту Альфы и случайно отправил деньги не на ту карту (вместо Платинум отправил на "Готивку"). Теперь там висит плюсом большая сумма денег. Снятие, перевод собственных с готивочки - 4%. Даже перевод на другую карту Альфы - тоже 4%. Пробовал тестовый платеж пополнения карты Монобанка. Комиссию не сняло, но, по моему опыту, Альфа может и позже её снять. Подскажите, есть какой-то путь вывести свои средства с "Готивки" с минимальными потерями? Варианты, куда мне их хотелось бы получить: моя "Платинум" в Альфе; Монобанк; либо же "Универсальная" Привата. Можно в личку. Заранее благодарен за ответ.
комиссия снимается при списании, если списание будет в счет кредитных денег.
С собственных - будет комиссия, с кредитных - нет (Готивка, ЭКО, Vodafone).
IMPRINTER написав:комиссия снимается при списании, если списание будет в счет кредитных денег.
На данный момент списание тестовых 100 грн произошло. Комиссию не сняло, но в выписке эта сумма ещё не проведена. Подозреваю, когда сумма будет проведена по выписке, тогда снимет дополнительно комиссию?
IMPRINTER написав:комиссия снимается при списании, если списание будет в счет кредитных денег.
На данный момент списание тестовых 100 грн произошло. Комиссию не сняло, но в выписке эта сумма ещё не проведена. Подозреваю, когда сумма будет проведена по выписке, тогда снимет дополнительно комиссию?
не списание а авторизация !!! вы видите сумму в холде когда спишет одновременно свишет еще 4%
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Зашёл сегодня в отделение, взял талончик, сел на диванчик. И минут 15 наблюдал за тем, как двое ребят пылесосят системы вентиляции на потолке. Хотелось бы попросить чтобы эти работы выполнялись не в рабочее время над головой у клиентов, а утром/вечером или на выходных.
mustbe написав:Зашёл сегодня в отделение, взял талончик, сел на диванчик. И минут 15 наблюдал за тем, как двое ребят пылесосят системы вентиляции на потолке. Хотелось бы попросить чтобы эти работы выполнялись не в рабочее время над головой у клиентов, а утром/вечером или на выходных.
mustbe, укажите, пожалуйста, адрес отделения. Извините за неудобства.