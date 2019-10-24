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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:18
Alfa_Bank Киев, 44-е отд., Саксаганского 14
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Додано: Чет 24 жов, 2019 19:58
J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
а 30 дней прошло?
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velvet
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:14
Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
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Кочевник
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:15
velvet написав: J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
а 30 дней прошло?
А может уже за 500 орехов на Глуско в этом месяце?
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25
Кочевник написав:
Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
Вот там:
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rollo
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25
Кочевник написав:
Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту Альфа-Банку/Поповнення раХунКу online
Ток это чудо работает до 19:00 в опердень
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 24 жов, 2019 20:29
Дякую, мене повністю влаштовує розклад роботи цього чуда.
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Кочевник
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Чет 24 жов, 2019 20:20
anis
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16512
|2347125
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