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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7792779377947795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 16:18

Alfa_Bank Киев, 44-е отд., Саксаганского 14
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:58

  J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско

а 30 дней прошло?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:14

Re: Альфа-Банк

Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:15

  velvet написав:
  J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско

а 30 дней прошло?

А может уже за 500 орехов на Глуско в этом месяце?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25

  Кочевник написав:Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.


Вот там:
Зображення
rollo
 
Повідомлень: 39
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25

  Кочевник написав:Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.

ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту Альфа-Банку/Поповнення раХунКу online
Ток это чудо работает до 19:00 в опердень
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 20:29

Re: Альфа-Банк

Дякую, мене повністю влаштовує розклад роботи цього чуда.
Кочевник
 
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