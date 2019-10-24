Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 жов, 2019 16:18
Alfa_Bank Киев, 44-е отд., Саксаганского 14
mustbe
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1
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:58
J написав: Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
а 30 дней прошло?
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velvet
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:14
Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
Кочевник
Повідомлень: 1014
З нами з: 16.02.17
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:15
velvet написав: J написав: Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
а 30 дней прошло?
А может уже за 500 орехов на Глуско в этом месяце?
rollo
Повідомлень: 39
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25
Кочевник написав:
Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
Вот там:
rollo
Повідомлень: 39
З нами з: 20.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:25
Кочевник написав:
Нагадайте, де знаходиться погашення кредитки "онлайн" в МАБі? Тобто щоби погашення пройшло сьогодняшнім днем. Про СЕП і ощадний знаю.
ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/ПЛАТЕЖІ ТА ПЕРЕКАЗИ/Клієнту Альфа-Банку/Поповнення раХунКу online
Ток это чудо работает до 19:00 в опердень
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 29351
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Додано: Чет 24 жов, 2019 20:29
Дякую, мене повністю влаштовує розклад роботи цього чуда.
Кочевник
Повідомлень: 1014
З нами з: 16.02.17
Подякував: 176 раз.
Подякували: 50 раз.
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Додано: Чет 24 жов, 2019 23:53
velvet написав: J написав: Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
а 30 дней прошло?
алогичная ситуация взял кофе - думал будет 2.5 бонусо, а пришло 12 коппек.
где справедливость?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Повідомлень: 3150
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Подякували: 307 раз.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 00:00
mustbe написав:
Зашёл сегодня в отделение, взял талончик, сел на диванчик.
И минут 15 наблюдал за тем, как двое ребят пылесосят системы вентиляции на потолке.
Хотелось бы попросить чтобы эти работы выполнялись не в рабочее время над головой у клиентов, а утром/вечером или на выходных.
а как по мне лучше уж пускай пылесосят и желательно в рабочее время
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Повідомлень: 3150
З нами з: 21.04.11
Подякував: 486 раз.
Подякували: 307 раз.
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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4364348
Чет 24 жов, 2019 20:20 anis