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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:52
Пропала еко максимум з додатку, у веб версії є. Не дуже страшно, але все ж неприємно...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:55
uaprofi написав: velvet написав: J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско
а 30 дней прошло?
алогичная ситуация взял кофе - думал будет 2.5 бонусо, а пришло 12 коппек.
где справедливость?
пообещали доначислить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:12
2XL написав:
Друзья, хочу добавить ложку мёда в бочку Альфа-банка. На официальном сайте вывешен список номеров для звонков от банка.
Но, что бы никто не подумал, что банк уже есть за что хвалить - мне звонили с номера, не попадающего в заявленные серии... +380674082831
2XL, добрый день. Проверяю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:17
А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?
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wig
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:23
chipmunk написав:
Пропала еко максимум з додатку, у веб версії є. Не дуже страшно, але все ж неприємно...
chipmunk, доброго дня. Напишіть, будь ласка версию ОС телефону та версію додатку. зробіть скрин. Будемо дивитися.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:25
wig написав:
А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?
wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:26
Alfa_Bank написав: wig написав:
А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?
wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.
То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?
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wig
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31
wig написав: Alfa_Bank написав: wig написав:
А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?
wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.
То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?
Агааа, щаззз
Они просто лочат карту, а вы уже как хотите звоните или не звоните. Скайп работает и в Макдональдсе
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31
wig написав: Alfa_Bank написав: wig написав:
А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?
wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.
То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?
Этого я не могу сказать, у них свои правила.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:36
clientage написав: wig написав: Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.
То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?
Агааа, щаззз
Они просто лочат карту, а вы уже как хотите звоните или не звоните. Скайп работает и в Макдональдсе
А вот и нет. Нужно для разблокирования звонить с фин. телефона только на 0444910101. По скайпу не решают вопрос разблокировки.
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lel
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