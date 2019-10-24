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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7794779577967797>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:52

Re: Альфа-Банк

Пропала еко максимум з додатку, у веб версії є. Не дуже страшно, але все ж неприємно...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:55

  uaprofi написав:
  velvet написав:
  J написав:Alfa_Bank
помогите
не начислили 10% орехов за заправки на Глуско

а 30 дней прошло?


алогичная ситуация взял кофе - думал будет 2.5 бонусо, а пришло 12 коппек.
где справедливость?

пообещали доначислить
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:12

  2XL написав:Друзья, хочу добавить ложку мёда в бочку Альфа-банка. На официальном сайте вывешен список номеров для звонков от банка.
Но, что бы никто не подумал, что банк уже есть за что хвалить - мне звонили с номера, не попадающего в заявленные серии... +380674082831Зображення

2XL, добрый день. Проверяю.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:17

А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:23

  chipmunk написав:Пропала еко максимум з додатку, у веб версії є. Не дуже страшно, але все ж неприємно...

chipmunk, доброго дня. Напишіть, будь ласка версию ОС телефону та версію додатку. зробіть скрин. Будемо дивитися.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:25

  wig написав:А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?

wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:26

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?

wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.

То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?

wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.

То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?

Агааа, щаззз
Они просто лочат карту, а вы уже как хотите звоните или не звоните. Скайп работает и в Макдональдсе :P :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:31

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А куда делась анкета автобусом я еду, или самолетом лечу забугор?

wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.

То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?

Этого я не могу сказать, у них свои правила.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:36

  clientage написав:
  wig написав:
  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Ее заполнять уже не нужно, поэтому с МАБ эта функция удалена. Т.к. были внесены изменения в процедуры безопасности и мониторинга карт.

То есть безопасники теперь будут звонить мне в роуминг?

Агааа, щаззз
Они просто лочат карту, а вы уже как хотите звоните или не звоните. Скайп работает и в Макдональдсе :P :P :P

А вот и нет. Нужно для разблокирования звонить с фин. телефона только на 0444910101. По скайпу не решают вопрос разблокировки.
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