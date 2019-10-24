iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:39
Re: Альфа-Банк
iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:01
Savage Mind, добрый день. Должно все работать, попробуйте перезагрузить устройство, переустановить приложение. Если ошибка повторится, напишите ваши ИНН, версию приложения и дату последней ошибки в личку, будем разбираться.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:03
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:06
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