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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7794779577967797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:39

Re: Альфа-Банк

iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?
Savage Mind
 
Повідомлень: 31
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:01

  Savage Mind написав:iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?

Savage Mind, добрый день. Должно все работать, попробуйте перезагрузить устройство, переустановить приложение. Если ошибка повторится, напишите ваши ИНН, версию приложения и дату последней ошибки в личку, будем разбираться.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7480
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:03

  clientage написав:Агааа, щаззз
Они просто лочат карту, а вы уже как хотите звоните или не звоните. Скайп работает и в Макдональдсе :P :P :P

Пойду лучше наличку сниму. Какой-то совсем уже вариант дикий.
wig
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Повідомлень: 4464
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Подякував: 59 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:06

  lel написав:А вот и нет. Нужно для разблокирования звонить с фин. телефона только на 0444910101. По скайпу не решают вопрос разблокировки.

Я звонил с городского, разблокировали. Правда, это в Украине было.
wig
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Повідомлень: 4464
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 288 раз.
 
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  #<1 ... 7794779577967797
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