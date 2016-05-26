RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77957796779777987799>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:39

Re: Альфа-Банк

iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?
Savage Mind
 
Повідомлень: 31
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:01

  Savage Mind написав:iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?

Savage Mind, добрый день. Должно все работать, попробуйте перезагрузить устройство, переустановить приложение. Если ошибка повторится, напишите ваши ИНН, версию приложения и дату последней ошибки в личку, будем разбираться.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:03

  clientage написав:Агааа, щаззз
Они просто лочат карту, а вы уже как хотите звоните или не звоните. Скайп работает и в Макдональдсе :P :P :P

Пойду лучше наличку сниму. Какой-то совсем уже вариант дикий.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:06

  lel написав:А вот и нет. Нужно для разблокирования звонить с фин. телефона только на 0444910101. По скайпу не решают вопрос разблокировки.

Я звонил с городского, разблокировали. Правда, это в Украине было.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4464
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 288 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:46

  Alfa_Bank написав:
  Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?

Andi_30, добрый день. При пополнении без испольозвания карты, зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно:
при оплате до 18:45 - в течение 15 минут.
при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00.

Це Вам не Паоло Коельйо, тут 11 хвилин зовсім інший зміст мають ;)
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 10.12.07
Подякував: 120 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:26

Re: Альфа-Банк

Альфа банк

Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?

Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум
antey718
 
Повідомлень: 320
З нами з: 03.08.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:28

  antey718 написав:Альфа банк

Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?

Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум

antey718, добрый день. Все. У нас есть возможность перевыпустить существующую кредитку на любой другой действующий по КК тариф.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:31

Скажите, при оплате кредиткой "Максимум" за границей орехи начисляются?
Насчет неудобного курса - в курсе :)
Искатель
 
Повідомлень: 3149
З нами з: 22.02.16
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1041 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:34

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Альфа банк

Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?

Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум

antey718, добрый день. Все. У нас есть возможность перевыпустить существующую кредитку на любой другой действующий по КК тариф.


Спасибо, донесите, пожалуйста, эту информацию до сотрудников отделения Київське №39. Они сегодня утверждали что надо старую кредитку закрыть, выждать 45 дней и тогда только открывать новую в другом тарифе.
antey718
 
Повідомлень: 320
З нами з: 03.08.13
Подякував: 11 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:35

  Искатель написав:Скажите, при оплате кредиткой "Максимум" за границей орехи начисляются?
Насчет неудобного курса - в курсе :)

Искатель, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то начисляются.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 77957796779777987799>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, isen, proftpd66, vollena71, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3528, 3529, 3530
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35293 4364780
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 13:32
anis
РВС Банк 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
255 36312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 13:06
greenozon
А-Банк 1 ... 1376, 1377, 1378
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13771 1919392
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 12:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15493)
25.10.2019 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.