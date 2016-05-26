|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 10:39
iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?
-
Savage Mind
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 03.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:01
Savage Mind написав:
iphone 5S (ios 10.3.4), - второй день подряд при запуске вылетает приложение.
Запустить невозможно.
У какого ещё такая акция?
Savage Mind, добрый день. Должно все работать, попробуйте перезагрузить устройство, переустановить приложение. Если ошибка повторится, напишите ваши ИНН, версию приложения и дату последней ошибки в личку, будем разбираться.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7487
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:03
Пойду лучше наличку сниму. Какой-то совсем уже вариант дикий.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4464
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:06
lel написав:
А вот и нет. Нужно для разблокирования звонить с фин. телефона только на 0444910101. По скайпу не решают вопрос разблокировки.
Я звонил с городского, разблокировали. Правда, это в Украине было.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4464
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:46
Alfa_Bank написав: Andi_30 написав:Alfa_Bank
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста,изменился регламент зачисления на кредитную карту?
Раньше при пополнении через банкомат до 19:00, проводка было тем же днем.
Вчера пополнил в 18:56, проводка сегодняшним днем?
Andi_30, добрый день. При пополнении без испольозвания карты, зачисление на карту и распределение средств происходит одновременно:
при оплате до 18:45 - в течение 15 минут.
при оплате после 18:45 и в выходные - на следующий рабочий после 9:00.
Це Вам не Паоло Коельйо, тут 11 хвилин зовсім інший зміст мають ;)
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1854
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:26
Альфа банк
Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?
Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:28
antey718 написав:
Альфа банк
Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?
Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум
antey718, добрый день. Все. У нас есть возможность перевыпустить существующую кредитку на любой другой действующий по КК тариф.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7487
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:31
Скажите, при оплате кредиткой "Максимум" за границей орехи начисляются?
Насчет неудобного курса - в курсе
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3149
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 1041 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:34
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа банк
Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?
Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум
antey718, добрый день. Все. У нас есть возможность перевыпустить существующую кредитку на любой другой действующий по КК тариф.
Спасибо, донесите, пожалуйста, эту информацию до сотрудников отделения Київське №39. Они сегодня утверждали что надо старую кредитку закрыть, выждать 45 дней и тогда только открывать новую в другом тарифе.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:35
Искатель написав:
Скажите, при оплате кредиткой "Максимум" за границей орехи начисляются?
Насчет неудобного курса - в курсе
Искатель, добрый день. Если МСС участвует в ПЛ, то начисляются.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7487
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35293
|4364780
|
П'ят 25 жов, 2019 13:32
anis
|
|255
|36312
|
|
|13771
|1919392
|
|