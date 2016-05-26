RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7796779777987799>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36

  antey718 написав:
  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Альфа банк

Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?

Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум

antey718, добрый день. Все. У нас есть возможность перевыпустить существующую кредитку на любой другой действующий по КК тариф.


Спасибо, донесите, пожалуйста, эту информацию до сотрудников отделения Київське №39. Они сегодня утверждали что надо старую кредитку закрыть, выждать 45 дней и тогда только открывать новую в другом тарифе.

Донесем. Извините за ситуацию. Горячая линия тоже может перевыпустить.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:46

Alfa_Bank, за гугл-пей орехи готовятся? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:51

Вкладчик1234
А какая разница каким способом платить? Я уже и забыл когда картами пользовался, кроме как в банкоматах или банковских кассах.
Vorlon
 
Повідомлень: 7370
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:55

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, за гугл-пей орехи готовятся? :)

Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос :?
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:56

  Vorlon написав:А какая разница каким способом платить? Я уже и забыл когда картами пользовался, кроме как в банкоматах или банковских кассах.

Сегодня должны выплатить бонусы за расчёты именно телефоном. По идее.
Я тоже в основном телефоном плачу. Смотря кто больше "мотивирует" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:57

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:А какая разница каким способом платить? Я уже и забыл когда картами пользовался, кроме как в банкоматах или банковских кассах.

Сегодня должны выплатить бонусы за расчёты именно телефоном. По идее.
Я тоже в основном телефоном плачу. Смотря кто больше "мотивирует" :)


а в действующих акциях в приложении оно у вас есть ?
а то я тоже ждал ждал, а потом понял, что у меня акция в этом месяце не отображается, когда супруге пришли орехи, а мне нет...
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 721
З нами з: 04.04.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:57

  Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос

По идее сегодня должны выплатить кешью за платежи телефоном (для приглашенных, 2 этап).
Всё по плану, не будет "технических трудностей" и т.п.? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:59

  Skiw написав:а в действующих акциях в приложении оно у вас есть ?
а то я тоже ждал ждал, а потом понял, что у меня акция в этом месяце не отображается, когда супруге пришли орехи, а мне нет...

Отображалась, я даже скрин сохранил.
Сейчас уже не отображается.
Я так понимаю, потому что 2 этап закончился, а 3 не начался.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9542
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6335 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:04

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос

По идее сегодня должны выплатить кешью за платежи телефоном (для приглашенных, 2 этап).
Всё по плану, не будет "технических трудностей" и т.п.? :)

Вы получили 100 бонусов в сентябре. По условиям акции "Участник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции".
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7487
З нами з: 18.02.13
Подякував: 68 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:05

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Напишіть, будь ласка версию ОС телефону та версію додатку. зробіть скрин. Будемо дивитися.

Пізно, вже само зремонтувалось.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8325
З нами з: 15.04.09
Подякував: 444 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7796779777987799>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, Google Adsense [Bot], jay2004, kostya77, MASolomko, Spring і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3528, 3529, 3530
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35293 4364777
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 13:32
anis
РВС Банк 1 ... 24, 25, 26
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
255 36312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 13:06
greenozon
А-Банк 1 ... 1376, 1377, 1378
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13771 1919390
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 12:10
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15493)
25.10.2019 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.