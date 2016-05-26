|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:36
antey718 написав: Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Альфа банк
Добрый день!
Подскажите какие пути миграции по кредиткам из следующих возможны на данный момент?
Максимум -> Travel
Эко -> Travel
Эко -> Максимум
antey718, добрый день. Все. У нас есть возможность перевыпустить существующую кредитку на любой другой действующий по КК тариф.
Спасибо, донесите, пожалуйста, эту информацию до сотрудников отделения Київське №39. Они сегодня утверждали что надо старую кредитку закрыть, выждать 45 дней и тогда только открывать новую в другом тарифе.
Донесем. Извините за ситуацию. Горячая линия тоже может перевыпустить.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7487
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:46
Alfa_Bank,
за гугл-пей орехи готовятся?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9542
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6335 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:51
Вкладчик1234
А какая разница каким способом платить? Я уже и забыл когда картами пользовался, кроме как в банкоматах или банковских кассах.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7370
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7487
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:56
Vorlon написав:
А какая разница каким способом платить? Я уже и забыл когда картами пользовался, кроме как в банкоматах или банковских кассах.
Сегодня должны выплатить бонусы за расчёты именно телефоном. По идее.
Я тоже в основном телефоном плачу. Смотря кто больше "мотивирует"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9542
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6335 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:57
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав:
А какая разница каким способом платить? Я уже и забыл когда картами пользовался, кроме как в банкоматах или банковских кассах.
Сегодня должны выплатить бонусы за расчёты именно телефоном. По идее.
Я тоже в основном телефоном плачу. Смотря кто больше "мотивирует"
а в действующих акциях в приложении оно у вас есть ?
а то я тоже ждал ждал, а потом понял, что у меня акция в этом месяце не отображается, когда супруге пришли орехи, а мне нет...
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 721
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:57
Alfa_Bank написав:
Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос
По идее сегодня должны выплатить кешью за платежи телефоном (для приглашенных, 2 этап).
Всё по плану, не будет "технических трудностей" и т.п.?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9542
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6335 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:59
Skiw написав:
а в действующих акциях в приложении оно у вас есть ?
а то я тоже ждал ждал, а потом понял, что у меня акция в этом месяце не отображается, когда супруге пришли орехи, а мне нет...
Отображалась, я даже скрин сохранил.
Сейчас уже не отображается.
Я так понимаю, потому что 2 этап закончился, а 3 не начался.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9542
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6335 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:04
Вкладчик1234 написав: Alfa_Bank написав:
Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос
По идее сегодня должны выплатить кешью за платежи телефоном (для приглашенных, 2 этап).
Всё по плану, не будет "технических трудностей" и т.п.?
Вы получили 100 бонусов в сентябре. По условиям акции "Участник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции".
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7487
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 638 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:05
Alfa_Bank написав:
Напишіть, будь ласка версию ОС телефону та версію додатку. зробіть скрин. Будемо дивитися.
Пізно, вже само зремонтувалось.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8325
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 444 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35293
|4364777
|
П'ят 25 жов, 2019 13:32
anis
|
|255
|36312
|
|
|13771
|1919390
|
|