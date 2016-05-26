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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7796779777987799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:11

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, за гугл-пей орехи готовятся? :)

Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос :?

Вітаю!

Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:20

  kreuz написав:Вітаю!

Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...

kreuz, доброго дня. Плата списується, якщо пакет Платинум Блек оформлений чи перевипущений на цей тариф з 12.11.2018. Списується раз на рік в дату активації картки.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:21

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос

По идее сегодня должны выплатить кешью за платежи телефоном (для приглашенных, 2 этап).
Всё по плану, не будет "технических трудностей" и т.п.? :)

Вы получили 100 бонусов в сентябре. По условиям акции "Участник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции".

А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:24

  Вкладчик1234 написав:А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"

Акция заливалась сразу на несколько этапов, поэтому не пропала после получения бонусов(
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 7487
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