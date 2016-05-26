Вітаю!
Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:11
Вітаю!
Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:20
kreuz, доброго дня. Плата списується, якщо пакет Платинум Блек оформлений чи перевипущений на цей тариф з 12.11.2018. Списується раз на рік в дату активації картки.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:21
А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:24
Акция заливалась сразу на несколько этапов, поэтому не пропала после получения бонусов(
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