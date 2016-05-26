Вітаю!
Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:11
Вітаю!
Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:20
kreuz, доброго дня. Плата списується, якщо пакет Платинум Блек оформлений чи перевипущений на цей тариф з 12.11.2018. Списується раз на рік в дату активації картки.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:21
А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:24
Акция заливалась сразу на несколько этапов, поэтому не пропала после получения бонусов(
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:33
Мелочь, а неприятно.
Лень искать, но по-моему в теме была инфо, что "если есть приглашение в приложении - значит можно получить бонус. Нет приглашения - нет бонуса"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:38
Я думаю, что нужно прописывать условия так, чтоб не было возможности трактовать их по-разному.
Или отсеивать на последующих этапах тех, кто принял участие в предыдущих, и не отображать им приглашение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:04
А що мається на увазі під перевипуском на цей тариф?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05
Добрый день! аа, спасибо, неожиданно я раньше только из платежей сохраняла шаблоны, поэтому не сталкивалась
хочу тоже отметить по поводу доверенного устройства, с какого-то момента стало слетать. ФФ самый свежий 70й, аккаунт на компе один. В принципе, не критично, ввожу каждый раз целиком данные с логином и датой рождения, просто имейте в виду, пожалуйста.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:09
Re: Альфа-Банк
Перевипуск з комфорту наприклад?
Перевипуск Платинум Блек на Платинум Блек при закінченні терміну дії попередньої карти не є перевипуском на...тому 200 гривень не платиться. Ні?
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:47
Alfa_Bank По поводу повторных бонусов за оплату телефоном , у меня тоже висело приглашение принять участие еще раз. Я выполнил условие , денег не получил, рассматриваю как мелкое надувательство от Альфа банка . Это не добавляет вам уважения и моей лояльности.
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