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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7796779777987799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:11

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, за гугл-пей орехи готовятся? :)

Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос :?

Вітаю!

Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:20

  kreuz написав:Вітаю!

Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...

kreuz, доброго дня. Плата списується, якщо пакет Платинум Блек оформлений чи перевипущений на цей тариф з 12.11.2018. Списується раз на рік в дату активації картки.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:21

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:Вкладчик1234, добрый день. Что-то я не поняла вопрос

По идее сегодня должны выплатить кешью за платежи телефоном (для приглашенных, 2 этап).
Всё по плану, не будет "технических трудностей" и т.п.? :)

Вы получили 100 бонусов в сентябре. По условиям акции "Участник Акции может получить 100 бонусов, только 1 раз за все время проведения Акции".

А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:24

  Вкладчик1234 написав:А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"

Акция заливалась сразу на несколько этапов, поэтому не пропала после получения бонусов(
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:33

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:А почему мне приглашение светилось и во втором этапе?
В третьем тоже будет светиться, но выплаты не будет (согласно условий)?
Выглядит как "красивое" надувательство.
Если клиент по каким-то параметрам не может получить бонус - то и приглашение не нужно отображать. А выглядит как "у меня для Вас есть бонус, только я Вам его не отдам согласно условий"

Акция заливалась сразу на несколько этапов, поэтому не пропала после получения бонусов(

Мелочь, а неприятно.
Лень искать, но по-моему в теме была инфо, что "если есть приглашение в приложении - значит можно получить бонус. Нет приглашения - нет бонуса"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:38

Я думаю, что нужно прописывать условия так, чтоб не было возможности трактовать их по-разному.
Или отсеивать на последующих этапах тех, кто принял участие в предыдущих, и не отображать им приглашение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:04

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю!

Побачив у тарифах на PtBlack річне обслуговування 200 грн, поясніть хто і коли його має сплачувати, бо 100 грн щомісяця за 12+ платежів платити не треба, а з річною платою незрозуміло...

kreuz, доброго дня. Плата списується, якщо пакет Платинум Блек оформлений чи перевипущений на цей тариф з 12.11.2018. Списується раз на рік в дату активації картки.

А що мається на увазі під перевипуском на цей тариф?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:05

  Alfa_Bank написав:Arien, добрый день. Все верно. После нажатия на "Создать шаблон " вы выбираете любой тип операции из предложенных шаблонов. Поэтому открывается страница "Платежи и переводы". Далее вводите необходимые реквизиты и нажимаете кнопку "Сохранить шаблон". Открывается окно для редактирования шаблона платежа, в котором возможно установить название, группу, иконку и цвет для данного шаблона. Нажимаем "Сохранить". Шаблон создан, но не подтвержден.Для подтверждения шаблона выбираем ссылку "подтвердить". После чего будет отправлен код подтверждения операции на мобильный номер телефона. Введите полученный код и нажмите кнопку "Подтвердить". Шаблон подтвержден.


Добрый день! аа, спасибо, неожиданно :) я раньше только из платежей сохраняла шаблоны, поэтому не сталкивалась

хочу тоже отметить по поводу доверенного устройства, с какого-то момента стало слетать. ФФ самый свежий 70й, аккаунт на компе один. В принципе, не критично, ввожу каждый раз целиком данные с логином и датой рождения, просто имейте в виду, пожалуйста.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:09

Re: Альфа-Банк

  kreuz написав:А що мається на увазі під перевипуском на цей тариф?

Перевипуск з комфорту наприклад?
Перевипуск Платинум Блек на Платинум Блек при закінченні терміну дії попередньої карти не є перевипуском на...тому 200 гривень не платиться. Ні?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 15:47

Alfa_Bank По поводу повторных бонусов за оплату телефоном , у меня тоже висело приглашение принять участие еще раз. Я выполнил условие , денег не получил, рассматриваю как мелкое надувательство от Альфа банка . Это не добавляет вам уважения и моей лояльности.
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