Додано: П'ят 25 жов, 2019 14:38

Я думаю, что нужно прописывать условия так, чтоб не было возможности трактовать их по-разному.

Или отсеивать на последующих этапах тех, кто принял участие в предыдущих, и не отображать им приглашение

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин