|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44
yuluk написав:
По поводу повторных бонусов за оплату телефоном , у меня тоже висело приглашение принять участие еще раз. Я выполнил условие , денег не получил, рассматриваю как мелкое надувательство от Альфа банка . Это не добавляет вам уважения и моей лояльности.
Постоянные читатели темы минимум дважды видели ответ на этот вопрос. И я спрашивал и получал ответ от офпреда - поэтому ваша невнимательность тому виной. Хотя и недоработка банка есть без сомнения...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7373
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 734 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13782
|1919844
|
|
|35293
|4364890
|
П'ят 25 жов, 2019 13:32
anis
|
|255
|36336
|
|