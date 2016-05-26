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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7797779877997800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44

  yuluk написав:По поводу повторных бонусов за оплату телефоном , у меня тоже висело приглашение принять участие еще раз. Я выполнил условие , денег не получил, рассматриваю как мелкое надувательство от Альфа банка . Это не добавляет вам уважения и моей лояльности.

Постоянные читатели темы минимум дважды видели ответ на этот вопрос. И я спрашивал и получал ответ от офпреда - поэтому ваша невнимательность тому виной. Хотя и недоработка банка есть без сомнения...
Vorlon
 
Повідомлень: 7373
З нами з: 14.06.13
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  #<1 ... 7797779877997800
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