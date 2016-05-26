Постоянные читатели темы минимум дважды видели ответ на этот вопрос. И я спрашивал и получал ответ от офпреда - поэтому ваша невнимательность тому виной. Хотя и недоработка банка есть без сомнения...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44
Постоянные читатели темы минимум дважды видели ответ на этот вопрос. И я спрашивал и получал ответ от офпреда - поэтому ваша невнимательность тому виной. Хотя и недоработка банка есть без сомнения...
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:50
Re: Альфа-Банк
Вообще надо правила акции читать целиком. Тут вроде все прожженные свинорылы, а дурачка включают, как сельская учительница - "а я не знал, а я думал".
Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:18
иногда полезно закрыть-открыть
например тревел при открытии новой карты есть бонус.
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