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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7797779877997800

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44

  yuluk написав:По поводу повторных бонусов за оплату телефоном , у меня тоже висело приглашение принять участие еще раз. Я выполнил условие , денег не получил, рассматриваю как мелкое надувательство от Альфа банка . Это не добавляет вам уважения и моей лояльности.

Постоянные читатели темы минимум дважды видели ответ на этот вопрос. И я спрашивал и получал ответ от офпреда - поэтому ваша невнимательность тому виной. Хотя и недоработка банка есть без сомнения...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:50

Re: Альфа-Банк

Вообще надо правила акции читать целиком. Тут вроде все прожженные свинорылы, а дурачка включают, как сельская учительница - "а я не знал, а я думал".
Seva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:18

  antey718 написав:Спасибо, донесите, пожалуйста, эту информацию до сотрудников отделения Київське №39. Они сегодня утверждали что надо старую кредитку закрыть, выждать 45 дней и тогда только открывать новую в другом тарифе.

иногда полезно закрыть-открыть
например тревел при открытии новой карты есть бонус.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:08

Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:11

  rollo написав:Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.

Нахуа воно треба? В Пшека була. Багато бажаючих?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:12

  rollo написав:Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.

Лучше в форинтах и кунах :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:49

  Кочевник написав:
  rollo написав:Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.

Нахуа воно треба? В Пшека була. Багато бажаючих?

Мне бы очень не помешала. А если посчитать количество работающих в Польше украинцев....
rollo
 
Повідомлень: 57
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  #<1 ... 7797779877997800
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