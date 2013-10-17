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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 жов, 2019 16:44
yuluk написав:
По поводу повторных бонусов за оплату телефоном , у меня тоже висело приглашение принять участие еще раз. Я выполнил условие , денег не получил, рассматриваю как мелкое надувательство от Альфа банка . Это не добавляет вам уважения и моей лояльности.
Постоянные читатели темы минимум дважды видели ответ на этот вопрос. И я спрашивал и получал ответ от офпреда - поэтому ваша невнимательность тому виной. Хотя и недоработка банка есть без сомнения...
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Vorlon
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:50
Вообще надо правила акции читать целиком. Тут вроде все прожженные свинорылы, а дурачка включают, как сельская учительница - "а я не знал, а я думал".
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:18
antey718 написав:
Спасибо, донесите, пожалуйста, эту информацию до сотрудников отделения Київське №39. Они сегодня утверждали что надо старую кредитку закрыть, выждать 45 дней и тогда только открывать новую в другом тарифе.
иногда полезно закрыть-открыть
например тревел при открытии новой карты есть бонус.
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mephala
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:08
Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.
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rollo
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:11
rollo написав:
Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.
Нахуа воно треба? В Пшека була. Багато бажаючих?
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Кочевник
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:12
rollo написав:
Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.
Лучше в форинтах и кунах
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:49
Кочевник написав: rollo написав:
Моня сделал карту в злотых. Вот бы и Алла также.
Нахуа воно треба? В Пшека була. Багато бажаючих?
Мне бы очень не помешала. А если посчитать количество работающих в Польше украинцев....
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rollo
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