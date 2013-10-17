Шановний представник! А нагадайте, будь-ласочка, функцію купівлі залізничних квитків на вашому порталі зі студентською знижкою теж паламали добрі люди чи її й не було ніколи? Дякую, що повернули купівлю напоїв та відмову від білизни
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
VLADPn написав:Немного предыстории. С полгода назад получил от аллы звонок щастья прийти написать происхождение средств ,економичну суть операций и т.д. Успешно написал приложил выписки с других банков и справки про отримання от фонда . Короче стандартный набор. Написал и забыл. Но в конце сентября прижодит еще одно письмо в котором необходимо указать економичну суть мету та цiль виконаних операций . Опять все подробно описал что со своих счетов и выписки с других банков. После 7-го улетел на Кубу а 10-го еще письма (мама взяла). Надо:
документи що пидтвержують джерела походження Ваших коштив прав на таки активи тощо
документи ранише надани до банку в яких видбулися змини.
Я не был в стране и по прилету пришел в отделение (центральное запорожское). Разговор приблизительно такой: -Здавствуйте. Мне письмо очередное пришло.Я только приехал. -Да но уже поздно и ваши все счета заблокированы за рисковые операции. Те выписки что вы представляли (имеющиеся депо и выданные по фонду)не устраивают так как на депозите деньги должны откуда то появиться (а прошло полгода как я приносил те справки) -Мне придет какая то бумага -Да что ваши счета заблокированы -И что делать??? -Писать заявление на закрытие счетов.
Ув представитель в чем риск моих операций и для кого? Входящие п2п в мабе со своих же счетов в других банках(далеко до лимита 149999) или СЭП на свои же счета (еще более далеко до лимита 400 тыс в месяц). Поступлений нала не было вообще. Снятия нала даже обсуждать стыдно ограничен лимитами пакетных карт. Исходящих п2п (с карт Аллы) не было вообще никогда.
Алла решила взять пример с моно, Пумба и подобных? Штош, не проблема перенести свои баулы с резаной бумагой разных стран, и перенести через дорогу.
Я точно не злостный свинорыл, но явно не вписываюсь в портрет рядового "пересичного", и подобное письмо без раздумий завершится разрывом отношений
Поддержу. В рамках постановлений и ограничений НБУ, лимитов самого банка, это уже ограничения права распоряжения своей собственностью. Какие могут быть еще объяснения с поклонами?