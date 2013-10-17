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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7805780678077808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 20:51

Travel Alfa

Шановний представник! А нагадайте, будь-ласочка, функцію купівлі залізничних квитків на вашому порталі зі студентською знижкою теж паламали добрі люди чи її й не було ніколи? Дякую, що повернули купівлю напоїв та відмову від білизни :)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 21:34

  rollo написав:
  velvet написав:по Глуско сразу 10% орехов должно начисляться или через 30 дней, а то по правилам одно написано, а судя по сообщениям тут и на других форумах совсем другое...

Начисляться должны сразу. У меня в начале месяца был сбой. После обращения доначислили в течении пяти дней.

по правилам акции должно быть так:"4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_10Glusko.html
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 21:46

  velvet написав:
  rollo написав:
  velvet написав:по Глуско сразу 10% орехов должно начисляться или через 30 дней, а то по правилам одно написано, а судя по сообщениям тут и на других форумах совсем другое...

Начисляться должны сразу. У меня в начале месяца был сбой. После обращения доначислили в течении пяти дней.

по правилам акции должно быть так:"4.2.6. Нарахування підвищених Бонусів від Організатора Акції відбувається протягом 30-ти банківських днів."
https://cashuclub.com.ua/rules/rull_10Glusko.html

А по факту всегда было зразу. Заправляюсь много и не на одну карту.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 22:21

  Вкладчик1234 написав:
  VLADPn написав:Немного предыстории. С полгода назад получил от аллы звонок щастья прийти написать происхождение средств ,економичну суть операций и т.д. Успешно написал приложил выписки с других банков и справки про отримання от фонда . Короче стандартный набор. Написал и забыл. Но в конце сентября прижодит еще одно письмо в котором необходимо указать економичну суть мету та цiль виконаних операций . Опять все подробно описал что со своих счетов и выписки с других банков. После 7-го улетел на Кубу а 10-го еще письма (мама взяла). Надо:

документи що пидтвержують джерела походження Ваших коштив прав на таки активи тощо

документи ранише надани до банку в яких видбулися змини.

Я не был в стране и по прилету пришел в отделение (центральное запорожское).
Разговор приблизительно такой:
-Здавствуйте. Мне письмо очередное пришло.Я только приехал.
-Да но уже поздно и ваши все счета заблокированы за рисковые операции. Те выписки что вы представляли (имеющиеся депо и выданные по фонду)не устраивают так как на депозите деньги должны откуда то появиться (а прошло полгода как я приносил те справки)
-Мне придет какая то бумага
-Да что ваши счета заблокированы
-И что делать???
-Писать заявление на закрытие счетов.

Ув представитель в чем риск моих операций и для кого?
Входящие п2п в мабе со своих же счетов в других банках(далеко до лимита 149999) или СЭП на свои же счета (еще более далеко до лимита 400 тыс в месяц). Поступлений нала не было вообще. Снятия нала даже обсуждать стыдно ограничен лимитами пакетных карт. Исходящих п2п (с карт Аллы) не было вообще никогда.


Алла решила взять пример с моно, Пумба и подобных?
Штош, не проблема перенести свои баулы с резаной бумагой разных стран, и перенести через дорогу.

Я точно не злостный свинорыл, но явно не вписываюсь в портрет рядового "пересичного", и подобное письмо без раздумий завершится разрывом отношений

Поддержу. В рамках постановлений и ограничений НБУ, лимитов самого банка, это уже ограничения права распоряжения своей собственностью. Какие могут быть еще объяснения с поклонами?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 23:43

Є пару питань,треба кошти на Моно перекинути і Ідею.
Переказ коштів в Альфі тільки в робочий час можна робити? П2П з Платини тарифи як в інших? Чи переказом? Як дешевше?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 09:07

Когда происходит выплата 2*200 за карту, выпущенную по приглашению друга ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:13

  Ethereum написав:Є пару питань,треба кошти на Моно перекинути і Ідею.
Переказ коштів в Альфі тільки в робочий час можна робити? П2П з Платини тарифи як в інших? Чи переказом? Як дешевше?

Не знаю как на Идею. Но перевод с Альфы на Моно через п2п чревато общением с финмоном Моно и антифродом Альфы. СЭПом безопаснее, а по цене одинаково. Комиссия ноль.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 10:37

  mustbe написав:Когда происходит выплата 2*200 за карту, выпущенную по приглашению друга ?
30 дней ждать, а если не появится, то писать в поддержку
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:39

  omb написав:
  mustbe написав:Когда происходит выплата 2*200 за карту, выпущенную по приглашению друга ?
30 дней ждать, а если не появится, то писать в поддержку


Подскажите кто знает - пополнение мобилки на 50 грн. считается выполнением условия для выплаты 2*200? Спасибо.
patrikk
 
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