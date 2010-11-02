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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7807780878097810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1006
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
164
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
273
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 1006
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:00

Re: Альфа-Банк

ага. стилизованное такое еще и по цвету.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:28

  Solar_simfi написав:Шановний представник! А нагадайте, будь-ласочка, функцію купівлі залізничних квитків на вашому порталі зі студентською знижкою теж паламали добрі люди чи її й не було ніколи? Дякую, що повернули купівлю напоїв та відмову від білизни :)

Шановна представниця? Тут київське студентство (звісно, що не я особисто :mrgreen: ) просило виказати вам їх "фє", а ви ані пари з вуст)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:39

Господа у всех сервис раздрочки уже сутки не работает?
Со вчерашнего вечера пишет сервис на данный час ре работает попробуйте позже.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:41

  Ratatui написав:Господа у всех сервис раздрочки уже сутки не работает?
Со вчерашнего вечера пишет сервис на данный час ре работает попробуйте позже.

Сьогодні смс з пропозийцією надійшло. І прийняло відповідь до розгляду.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:46

Re: Альфа-Банк

А чего коллеге отказали в обслуживании, если он объяснил суть финансовых операций?
adamsmittttt
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:05

  adamsmittttt написав:А чего коллеге отказали в обслуживании, если он объяснил суть финансовых операций?

А с чего вы решили, что он объяснил?

Все лгут (с)

Неплохо было бы узнать мнение второй стороны, но кто ж его расскажет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:06

  adamsmittttt написав:А чего коллеге отказали в обслуживании, если он объяснил суть финансовых операций?

Зачем вообще объяснять, если:
а) это в рамках ДКБО банка и постановлений НБУ
б) по сути это никого не интересует т.к. см. п.1
c) итог от этого не зависит
д) тем более это может быть коммерческая тайна :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 08:51

Alfa_Bank

Доброе утро!
Подскажите, установлен ли какой-то лимит по начислениям бонусов Cash'U в месяц?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:19

  Anadonta написав:Alfa_Bank

Доброе утро!
Подскажите, установлен ли какой-то лимит по начислениям бонусов Cash'U в месяц?


Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Мої СУПЕРбонуси» 3 000 бонусів/ місяць
Обмеження в нарахуванні акційних бонусів Згідно умов кожної окремої акції
Списання бонусів 1 бонус = 1 гривня**
Обмеження в сумі списання бонусів (повернення покупки/ місяць) **** Не більше 6 211 бонусів** = 5 000 грн
https://cashuclub.com.ua/regulations
V2
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:40

Alfa_Bank

А у меня по смс с номера 3530 так и невозможно подключить рассрочку. Страница не работает и всё тут.
Ratatui
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