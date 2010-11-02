Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:00
ага. стилизованное такое еще и по цвету.
mephala
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:28
Solar_simfi написав:
Шановний представник! А нагадайте, будь-ласочка, функцію купівлі залізничних квитків на вашому порталі зі студентською знижкою теж паламали добрі люди чи її й не було ніколи? Дякую, що повернули купівлю напоїв та відмову від білизни
Шановна представниця? Тут київське студентство (звісно, що не я особисто
) просило виказати вам їх "фє", а ви ані пари з вуст)
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:39
Господа у всех сервис раздрочки уже сутки не работает?
Со вчерашнего вечера пишет сервис на данный час ре работает попробуйте позже.
Ratatui
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Додано: Вів 29 жов, 2019 20:41
Ratatui написав:
Господа у всех сервис раздрочки уже сутки не работает?
Со вчерашнего вечера пишет сервис на данный час ре работает попробуйте позже.
Сьогодні смс з пропозийцією надійшло. І прийняло відповідь до розгляду.
Кочевник
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:46
А чего коллеге отказали в обслуживании, если он объяснил суть финансовых операций?
adamsmittttt
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:05
adamsmittttt написав:
А чего коллеге отказали в обслуживании, если он объяснил суть финансовых операций?
А с чего вы решили, что он объяснил?
Все лгут (с)
Неплохо было бы узнать мнение второй стороны, но кто ж его расскажет.
curiousobro
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Додано: Вів 29 жов, 2019 22:06
adamsmittttt написав:
А чего коллеге отказали в обслуживании, если он объяснил суть финансовых операций?
Зачем вообще объяснять, если:
а) это в рамках ДКБО банка и постановлений НБУ
б) по сути это никого не интересует т.к. см. п.1
c) итог от этого не зависит
д) тем более это может быть коммерческая тайна
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Сер 30 жов, 2019 08:51
Alfa_Bank Доброе утро! Подскажите, установлен ли какой-то лимит по начислениям бонусов Cash'U в месяц?
Anadonta
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Додано: Сер 30 жов, 2019 09:19
Anadonta написав: Alfa_Bank
Доброе утро!
Подскажите, установлен ли какой-то лимит по начислениям бонусов Cash'U в месяц?
Обмеження в нарахуванні підвищених бонусів по опції «Мої СУПЕРбонуси» 3 000 бонусів/ місяць
Обмеження в нарахуванні акційних бонусів Згідно умов кожної окремої акції
Списання бонусів 1 бонус = 1 гривня**
Обмеження в сумі списання бонусів (повернення покупки/ місяць) **** Не більше 6 211 бонусів** = 5 000 грн
https://cashuclub.com.ua/regulations
V2
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Додано: Сер 30 жов, 2019 09:40
Alfa_Bank
А у меня по смс с номера 3530 так и невозможно подключить рассрочку. Страница не работает и всё тут.
Ratatui
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